Elektriciteitsnet gesloten asielcentrum Caricole in Steenokkerzeel hersteld, van ontsnapt vijftal nog altijd geen spoor

28 mei 2018

Bron: Belga

De werking van het elektriciteitsnet in het gesloten asielcentrum Caricole in Steenokkerzeel is volledig hersteld. Dat heeft Kurt Ryon (Klaver/N-VA), burgemeester van Steenokkerzeel, gezegd aan Radio 2 Vlaams-Brabant. Door een defect aan het net konden in de nacht van vrijdag op zaterdag vijf asielzoekers uit het centrum ontsnapten.