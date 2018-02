Elektriciteitscabine vat vuur in Wambeek Tom Vierendeels

28 februari 2018

13u18 45

In Wambeek, een deelgemeente van Ternat, zit een honderdtal woningen zonder elektriciteit door een brand in een elektriciteitscabine. De hulpdiensten en elektriciteitsmaatschappij zijn massaal ter plaatse. Ook de verkeerslichten op het drukke kruispunt van de Assesteenweg met de Fossebaan zijn buiten werking. De lokale politie regelt er het verkeer. Hoe lang de hinder nog zal duren is niet duidelijk.