Elektriciteit wordt tot 100 euro duurder Brecht Herman

06 september 2018

05u42 0 De energieleveranciers betalen vandaag 35% meer voor de elektriciteit die ze volgend jaar willen aanbieden, dan vier maanden geleden. Op termijn zal u dat voelen: de jaarlijkse stroomfactuur van een gemiddeld gezin kan tot 100 euro duurder worden.

De kostprijs van elektriciteit zit al twee jaar en een half stevig in de lift. Na jaren van daling sinds de economische crisis moesten energieleveranciers begin 2016 slechts 28 euro per megawattuur betalen op de Endex, de leidende energiebeurs op het Europese vasteland. Nadien ging het haast uitsluitend de hoogte in, tot 43,80 euro in mei dit jaar. De jongste maanden kwam daar nog eens een ferme brok van 35 procent bij, waardoor een kilowattuur elektriciteit voor volgend jaar 59,20 euro kost.

Experts zijn het erover eens dat consumenten dat op termijn zullen voelen. Hoeveel dieper we in onze portemonnee zullen moeten tasten, hangt van verschillende factoren af. Maar als u een contract met variabel tarief heeft of binnenkort een nieuw vast contract van één jaar afsluit, kan de gemiddelde gezinsfactuur in het slechtste geval 100 euro duurder worden dan die in mei.

"Op internationaal vlak hebben zeker de toegenomen prijzen van gas- en kolenmarkten hun invloed, net als de stijgende prijzen van CO2-certificaten", duidt Christophe Galimont van Eneco de stijging. Iets lokaler speelt het klimaat dan weer een rol, net als de kerncentrales. "Doordat die soms worden stilgelegd, wordt er natuurlijk minder geproduceerd. Bovendien speelt ook het politieke gekibbel over nucleaire energie niet in het voordeel van de factuur. Ondernemers wachten met investeren, omdat ze niet weten welke richting de overheden zullen uitgaan."