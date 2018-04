Elektricien zwaar verbrand in Kortrijk

30 april 2018

Bron: Belga

In de buurt van een voormalig rusthuis in Kortrijk is vandaag een elektricien zwaar verbrand geraakt tijdens werken. Om een nog onbekende reden kwam de man in contact met de hoogspanningskabel. Dat bevestigt de brandweer van zone Fluvia.