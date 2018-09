Elektricien wordt na arbeidsongeval zelfverklaarde seksgod: "Ik ben gigolo en geef sekslessen" Birger Vandael

28 september 2018

14u00 0 Een 41-jarige Overpeltenaar heeft de voorbije jaren verschillende (minderjarige) vrouwen lastiggevallen via internet en in het uitgangsleven. De man was een zelfverklaarde seksgod, die zich liet opvallen door valse beweringen, dickpics en mislukte verleidingspogingen. De aanleiding voor zijn gedrag ligt bij een zwaar arbeidsongeval. “Hiervoor was hij een gezonde jongeman”, aldus zijn advocaat.

Beklaagde leidde een perfect normaal leven en na zijn studies vond hij werk als elektricien. Op de werf kreeg hij in mei 2005 een zwaar ongeval en hierdoor liep hij hersenschade op. Door dit frontaalsyndroom raakte hij zijn remmingen kwijt en vertoonde hij onaanvaardbaar maatschappelijk gedrag. “Toch is hij niet ontoerekeningsvatbaar”, aldus de procureur. “De feiten tonen een bepaald patroon waarover men lacherig kan doen omdat meneer zich op belachelijke wijze aanstelt. Desondanks moeten we het ernstig nemen omdat hij ook minderjarigen lastigvalt.” Twee meisjes stelden zich burgerlijke partij. “Om duidelijk te maken dat ze toch onder de indruk zijn van zijn gedrag”, aldus hun advocate.

Groot geschapen

Concreet contacteerde de man eerst een dertienjarig meisje om haar seksueel getinte vragen te stellen. Later mengde beklaagde zich ook in het uitgangsleven, vooral in café Den Tap in Neerpelt was hij een vaste klant. Meisjes klagen dat de man hen lange tijd aanstaart en uiteindelijk opdringerig benadert. “Hij beweert gigolo en stripper te zijn op professionele basis en sekslessen te geven. Zijn pogingen zijn niet erg succesvol. Ook de overtuiging dat hij succes gaat scoren bij vrouwen met het sturen van dickpics werd verkeerd ingeschat. Hij wijst er verder op groot geschapen te zijn en verwijst regelmatig naar het willen ontmaagden van minderjarige vrouwen. Dat is wel degelijk aanranding van de eerbaarheid”, aldus de procureur. De man was ook in het bezit van kinderporno.

Het is duidelijk dat beklaagde zijn medicatie moet nemen, anders overschrijdt hij de grens. “Het soort bluf waarmee hij uitpakt is verontrustend. Het is geen oplossing hem naar de gevangenis te sturen, wel is een goede behandeling en opvolging belangrijk”, besluit de procureur, alvorens een celstraf van dertig maanden met probatie te vorderen. De advocaat van beklaagde vond zich in de vraag tot behandeling. Vonnis op 26 oktober.