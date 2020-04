Electrabel vraagt Wilmès kernuitstap uit te stellen IB

16 april 2020

04u23

Bron: Belga 2 In volle coronacrisis wil Engie Electrabel dat er een beslissing komt over het langer openhouden van de kerncentrales. De top van het energiebedrijf heeft premier Sophie Wilmès (MR) een brief gestuurd waarin haar gevraagd wordt de knoop snel door te hakken. Dat vernam De Tijd en het nieuws werd bevestigd door een woordvoerder van Electrabel.

Het bedrijf vraagt zijn twee jongste kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3, ook na 2025 in gebruik te mogen houden. Daar is voor het einde van het jaar wel een beslissing voor nodig van de federale regering.

Normaal moeten de zeven Belgische kerncentrales tegen eind 2025 dicht, maar Electrabel benadrukt dat de stroombevoorrading dan in het gedrang kan komen. België zou zeer afhankelijk worden van import uit het buitenland, terwijl ook onze buurlanden al krap zitten.

CEO Philippe Van Troeye en voorzitter Johnny Thijs dringen bij Wilmès aan op een snelle beslissing. Ze vragen een onderhoud met de eerste minister zodra de coronacrisis onder controle is. Ook Jean-Pierre Clamadieu, de voorzitter van het Franse moederbedrijf Engie, wil bij de bespreking aanwezig zijn.

Electrabel voert de druk op. Voor het einde van het jaar moet er een politieke beslissing komen, anders is het voor de uitbater niet haalbaar om de levensduurverlenging met de bijbehorende investering van 800 miljoen euro rond te krijgen.

Door de besprekingen van de Nationale Veiligheidsraad was het kabinet van Wilmès niet bereikbaar voor een reactie.