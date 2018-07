Electrabel is plannen van bunker Tihange 3 kwijt: "Amateurisme of misdrijf" IB bvb

12 juli 2018

07u01

Bron: Belga 37 Electrabel vindt de plannen van de bunker van de kerncentrale Tihange 3 niet meer terug. Dat schrijven de kranten van Sudpresse vandaag. De kerncentrale ligt stil sinds in het gewapend beton van de bunker - een gebouw in het niet-nucleaire gedeelte waarin de back-upsystemen zijn ondergebracht - fouten werden vastgesteld.

"Electrabel is momenteel niet in staat om aan de veiligheidsinstantie, zoals door haar gevraagd, de plannen 'as built' (zoals gebouwd, nvdr.) van de bunker van Tihange 3 te leveren. De plannen 'certified for construction' (CFC) doen daarom dienst als plannen as built en vermelden geen anomalieën", antwoordt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een vraag van Ecolo-Kamerlid Jean-Marc Nollet.

"Amateurisme of misdrijf"

"Ik zie maar twee mogelijkheden", zegt Nollet in de kranten van Sudpresse. "Of het gaat om amateurisme, of er is destijds een misdrijf gepleegd."

Heropstart

Bij de nucleaire waakhond FANC luidt het dat de problemen met archivering van documenten van geen tel zijn. "Het enige wat voor ons telt is of de weerstand van het gebouw (bijvoorbeeld bij een vliegtuiginslag, red.) voldoende is", zegt communicatiedirecteur Erik Hulsbosch. Pas als daar zekerheid over is, wordt groen licht gegeven voor de heropstart van Tihange 3. "Het FANC voelt zich hierbij door geen enkele timing gebonden."

"Er werd niets verloren"

In een korte reactie laat Electrabel weten dat het bedrijf de plannen "certified for construction" in het bezit heeft. "We hebben de originele gecertificeerde plannen op basis waarvan de bouw werd gerealiseerd in ons bezit", dixit de woordvoerster. Het bedrijf verzamelt nu alle gegevens die nodig zijn voor de analyses en berekeningen in navolging van de ontdekking van de anomalieën. "We stellen een dossier op voor het FANC om te bepalen of het gebouw conform de veiligheidseisen is." Volgens de woordvoerster "werd er niets verloren", "we bouwen het geheel terug op, het dossier, de verschillende elementen, de plannen, de schema's".

Engie Electrabel heeft 30 september vooropgesteld als datum waarop de centrale heropgestart kan worden, maar dat kan dus nog veranderen.