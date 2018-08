Electrabel en overheid hebben conflict over 22 miljoen euro TTR

02 augustus 2018

06u59

Bron: Belga 0 Al jaren loopt een conflict tussen de federale overheid en Electrabel over een windmolenpark op de zee dat na verschillende procedures over de vergunning niet meer gebouwd kon worden. Gerechtsdeskundigen hebben de schadeclaim onlangs begroot op 22 miljoen euro, zo meldt Le Soir.

In 2002 vormden energiebedrijf Electrabel en baggeraar Jan De Nul de joint venture Seanergy om windmolens te installeren op de Noordzee, voor de kust van Knokke. Het bedrijf had de nodige vergunningen op zak om het eerste offshorepark van het land te bouwen, goed voor een bedrag van 225 miljoen euro.

Maar na een klacht van een bewoonster van de zeedijk in Knokke, annuleerde de Raad van State de vergunning in maart 2003. Die beslissing werd twee jaar later door diezelfde Raad van State alweer teruggedraaid.

Daarmee was de kous nog niet af. De toenmalige regering besliste vervolgens om de vergunning die drie jaar eerder was toegekend, in te trekken. Er was een geschiktere site voor windmolens in zee gevonden. Sindsdien volgden de gerechtelijke procedures zich op.



Le Soir ontdekte in het jaarverslag ,dat Seanergy indiende bij de Nationale Bank, dat experts hun eindverslag over de schadevergoedingen inmiddels rond hebben. Voor Electrabel, Jan De Nul en Seanergy hebben ze de schadeclaim begroot op 21,9 miljoen euro. Die van de onderaannemers komt op 2,8 miljoen euro.

De procedure kan nu voortgezet worden. De pleidooien zijn gepland voor eind 2019.