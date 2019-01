Electrabel bevestigt onbeschikbaarheid van 3 kerncentrales volgende winter AW

28 januari 2019

19u25

Bron: Belga 0 Engie Electrabel bevestigt dat drie van de zeven kernreactoren volgende winter niet beschikbaar zullen zijn. Dat blijkt uit een nieuwe planning die de kerncentrale-uitbater overmaakte aan energieminister Marie Christine Marghem en aan hoogspanningsbeheerder Elia.

Volgens de nieuwe planning zal Doel 1 niet langer beschikbaar zijn vanaf oktober 2019 tot halfweg mei 2020. Doel 2 zal niet meer werken vanaf eind september 2019 tot april 2020, en Tihange 1 is onbeschikbaar vanaf april 2019, en dat tot midden februari 2020.



Eerder had Engie Electrabel al gewaarschuwd dat ons land het volgende winter met drie kernreactoren minder zal moeten doen, in het kader van werken voor de levensduurverlenging (tot 2025) van de centrales.

4.000 megawatt

Anderzijds zullen de grootste kerncentrales (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3) volgende winter operationeel zijn en 4.000 megawatt aan elektriciteit leveren.

Electrabel informeerde de minister en Elia over de planning van de onderhoudsstilstanden tot 2022. "Het tijdig en transparant communiceren van de aangepaste planning, geeft namelijk aan de betrokken autoriteiten de mogelijkheid om de nodige pistes en mogelijkheden te bepalen om de bevoorradingszekerheid de komende winters te garanderen", klinkt het.