El Kaouakibi wil actie tegen seksisme en racisme tegen vrouwen die hun nek uitsteken jv

04 maart 2020

10u24

Bron: belga 0 Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld) klaagt het seksisme en racisme aan waar vrouwen die op de voorgrond treden, dagelijks mee te maken krijgen. Zelf kreeg de politica heel recent nog de volle laag toen ze een video postte. "Ik wil iedereen oproepen om minder te zwijgen, om meer op te komen voor elkaar, om met méér te zijn dan de mondige minderheid die deze kwetsende opmerkingen de wereld instuurt", aldus El Kaouakibi.



Het parlementslid blikt vooruit naar de Internationale Vrouwendag zondag. "In de hele wereld wordt op dat moment gehamerd op het belang van vrouwenrechten. Maar ook hier in Vlaanderen en België, waar we ons vaak op de borst kloppen dat we voorlopers zijn, is de dagelijkse behandeling van vrouwen nog altijd een probleem", klaagt El Kaouakibi aan.

Zelf kreeg ze onlangs seksistische en racistische verwijten naar het hoofd geslingerd, nadat ze een video had gepost met "Tien ideeën voor een betere toekomst". El Kaouakibi beseft dat daarmee niet alleen staat. Ook andere vrouwen die op de voorgrond treden, worden daar vaak genadeloos op afgerekend. In een video op de sociale media roept ze daarom iedereen op "minder te zwijgen, op te komen voor anderen wanneer we iets zien dat niet kan, met de stille meerderheid luider te zijn dan de mondige minderheid die deze vreselijke opmerkingen online en offline de wereld instuurt".