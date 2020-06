El Kaouakibi (Open Vld) steunt als enige uit meerderheid motie oppositie tegen discriminatie LH

17 juni 2020

21u45

Bron: Belga 10 Sihame El Kaouakibi (Open Vld) heeft in het Vlaams Parlement een motie van sp.a, Groen en PVDA over de aanpak van discriminatie gesteund. N-VA en CD&V spreken over een deloyale houding. El Kaouakibi toonde zich de voorbije weken een voorstander van praktijktests, maar de meerderheidspartijen, waaronder Open Vld, beslisten om die toch niet in te voeren.

Sihame El Kaouakibi verdedigde vorige week woensdag de anti-racismeresolutie van de meerderheid in het parlement, ook al was daarin niet letterlijk sprake van praktijktesten. Een dag later sloot Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) die praktijktesten uit en reageerde El Kaouakibi erg teleurgesteld. Ze haalde in een video op sociale media uit naar N-VA en riep op om de voorstellen van de oppositie goed te keuren.

Woensdagavond onthield El Kaouakibi zich bij de stemming van de motie van de meerderheid na het actualiteitsdebat, waarin nogmaals aan de wetenschap wordt gevraagd om een monitoringsysteem uit te werken. Ze steunde daarna de motie van sp.a, Groen en PVDA.



De motie vraagt de Vlaamse regering om discriminatie actief aan te pakken door onmiddellijk de nodige decretale en organisatorische stappen te nemen tot invoering van proactieve Vlaanderenbrede praktijktesten op de arbeidsmarkt en de private huurmarkt. De tekst haalde uiteindelijk geen meerderheid.

“Not done”

“Dit is not done”, reageert Wilfried Vandaele, fractieleider van N-VA. “In een meerderheid stem je wat afgesproken is. Dat is de bluts met de buil. Vandaag haal jij je slag thuis, morgen iemand anders.” Vandaele vergelijkt het met een gezin. “Je kan je standpunt met verve verdedigen, maar op een bepaald moment moet je je wel conformeren. Anders werkt het parlement en zelfs de samenleving niet meer.”

CD&V heeft het over een deloyale houding. “We stellen vast dat Bart Somers haar niet heeft kunnen overtuigen”, zegt fractieleider Peter Van Rompuy. “We zullen dit de komende dagen in de meerderheid bespreken.”

N-VA en CD&V vinden wel dat Open Vld de kwestie in eerste instantie intern moet trachten op te lossen.

