El Ghanassy speelt Porsche kwijt na 14de veroordeling Mathias Mariën

12u11

Bron: Eigen berichtgeving 0 RV/belga De Brugse politierechter heeft de Porsche 911 Carrera 4 van voetballer Yassine El Ghanassy (27) deze morgen verbeurd verklaard. Voor de voormalige flankaanvaller van KV Oostende was het immers al de veertiende veroordeling.

Op 21 september vorig jaar werd El Ghanassy - die vorige zomer verkaste naar het Franse Nantes - in de Stuiverstraat in Oostende geflitst aan een snelheid van maar liefst 105 km/uur in de bebouwde kom. Zijn rijbewijs was ingetrokken door eerdere veroordelingen en bovendien had de middenvelder geen proeven afgelegd die hem eerder door de politierechter waren opgelegd. El Ghanassy kwam vanmorgen niet opdagen in de politierechtbank van Brugge en dat werd hem niet in dank afgenomen. "Door het gebrek aan verweer en zijn eerdere veroordelingen, verklaar ik zijn wagen verbeurd als signaal", stelde de politierechter.



Rijexamen

El Ghanassy kreeg daarnaast 9 maanden rijverbod en liefst 6.600 euro boete opgelegd. Hij moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en slagen voor medische en psychologische proeven als hij ooit opnieuw achter het stuur van een wagen wil kruipen.

