Eindelijk wordt corona-app gelanceerd, als de dokter de 17-cijferige code nu maar juist invult Brecht Herman

28 september 2020

19u10 0 Vanaf woensdag is het echt zover: dan kan u ‘Coronalert’ downloaden op uw gsm. Uit de testfase blijkt dat de corona-app goed werkt, maar dat artsen niet iedere Covid-test correct aan iemands app linken. Daarvoor moeten ze een code met welgeteld 17 cijfers ingeven — en dat loopt dus af en toe mis.

Er komt een corona-app. Er komt geen corona-app. Er komt een corona-app. Er komt geen corona-app. Het ging de voorbije maanden alle kanten op, maar nu kunnen we met zekerheid zeggen: er komt een corona-app. ‘Coronalert’ is vanaf woensdag gratis beschikbaar voor iedereen die een gsm-toestel met de besturingssystemen Android of iOS heeft. De applicatie geeft een seintje wanneer u dicht in de buurt bent geweest van iemand die corona had of intussen blijkt te hebben. Voorwaarde is natuurlijk dat u allebei de app geïnstalleerd en bluetooth ingeschakeld hebt. Want het is dat signaal dat nauw contact detecteert.

Het enige probleem is dat dokters er niet altijd in slagen om een coronatest te linken met iemands app. Dat moeten we nog oplossen Bart Perneel, cryptograaf KU Leuven

De voorbije weken hebben ruim 18.000 landgenoten de app uitgeprobeerd. Oorspronkelijk gingen dat er 10.000 zijn, maar om ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke testgroep de applicatie makkelijk kon downloaden, werd die al vrijgegeven in de appstore van Android. Daardoor konden extra nieuwsgierigen al kennismaken met ‘Coronalert’. Het viel daarbij op dat Android vraagt om locatiegegevens voor de app in te schakelen, hoewel de app dat zelf niet nodig heeft. De app zorgt er ook voor dat uw gsm-batterij het iets minder lang uithoudt. Maar echt grote technische problemen? Die zijn niet opgedoken, zegt professor Bart Perneel, cyptograaf aan de KU Leuven en bouwheer van de app.

“Het enige dat nog niet van een leien dakje loopt, is het leggen van een link tussen de coronatest en de app van de patiënt die zo’n test ondergaat. Dat heeft niets te maken met de app zelf, maar wel met het feit dat niet alle artsen de zeventiencijferige code van de app correct aan de test linken. We zijn volop aan het brainstormen over hoe we dat kunnen oplossen”, zegt Perneel. Volgens Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, heeft het vooral te maken met voorgedrukte formulieren die artsen niet altijd kunnen of willen aanpassen. “We moeten dit dus met de artsen zelf gaan bespreken.”

De bevolking lijkt vertrouwen in onze app te hebben. Da’s goed. Wij gaan dat vertrouwen nu waarmaken Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing

Moykens weerlegt dat de app nutteloos is zolang dat probleem niet opgelost is. “Een deel van de meerwaarde van de app valt er wel door weg. Contacttracing komt niet in gevaar, want we blijven dat ook nog steeds op een manuele manier doen (waarbij potentiële besmette personen worden opgebeld; red.). Bij wie het fout gaat met de app of bij wie de app niet heeft geïnstalleerd, kunnen we daar dus nog steeds op terugvallen.”

Promoten op de snelweg

Vanaf donderdag wordt de app gepromoot met affiches, flyers en op dynamische borden boven de snelweg. Niemand is verplicht om de app te installeren, maar in de coronastudie van Universiteit Antwerpen geeft twee op de drie ondervraagden aan dat wel te willen doen. In een online poll op HLN.be is dat veertig procent. Moykens wil geen streefdoel noemen, maar is tevreden met die cijfers. “Da’s een goede start. Het toont dat de bevolking er vertrouwen in heeft. Wij gaan dat vertrouwen nu waarmaken.”