Exclusief voor abonnees Eindelijk wordt corona-app gelanceerd, als de dokter de 17-cijferige code nu maar juist invult Brecht Herman

28 september 2020

19u10 2 Vanaf woensdag is het echt zover: dan kan u ‘Coronalert’ downloaden op uw gsm. Uit de testfase blijkt dat de corona-app goed werkt, maar dat artsen niet iedere Covid-test correct aan iemands app linken. Daarvoor moeten ze een code met welgeteld 17 cijfers ingeven — en dat loopt dus af en toe mis.

Er komt een corona-app. Er komt geen corona-app. Er komt een corona-app. Er komt geen corona-app. Het ging de voorbije maanden alle kanten op, maar nu kunnen we met zekerheid zeggen: er komt een corona-app. ‘Coronalert’ is vanaf woensdag gratis beschikbaar voor iedereen die een gsm-toestel met de besturingssystemen Android of iOS heeft. De applicatie geeft een seintje wanneer u dicht in de buurt bent geweest van iemand die corona had of intussen blijkt te hebben. Voorwaarde is natuurlijk dat u allebei de app geïnstalleerd en bluetooth ingeschakeld hebt. Want het is dat signaal dat nauw contact detecteert.

