Eindelijk weer iedereen aan het werk bij Asco, schade loopt in de miljoenen ADN

08 juli 2019

16u28

Bron: Belga 0 Bij de producent van vliegtuigonderdelen Asco in Zaventem zijn vandaag alle duizend werknemers opnieuw aan de slag gegaan. De schade na de cyberaanval van begin juni loopt in de miljoenen euro's. Dat bevestigt hr-manager Vicky Welvaert. Het parket van Halle-Vilvoorde is volop bezig met het gerechtelijk onderzoek.

Asco werd op 7 juni het slachtoffer van een cyberaanval op het interne informaticasysteem. Dat leidde tot technische werkloosheid. Aan die situatie is vandaag een einde gekomen. "Alle duizend werknemers zijn weer aan de slag", zegt Welvaert. "Ook de laatste 150 bedienden in ondersteunende IT-diensten gingen opnieuw aan het werk."

Extra werkkrachten

Voor het berekenen van de finale impact op het bedrijf is het nog te vroeg. "We hebben nog geen exacte raming van de schade. Maar die loopt al zeker in de miljoenen euro's. En de schade loopt nog op door consultants die we in huis moesten halen en extra shiften en personeel.”



Asco werft momenteel een honderdtal tijdelijke werkkrachten aan om te helpen bij het inhalen van de opgelopen achterstand. "Dat zal volstaan om tegen het einde van dit jaar die achterstand weg te werken", stelt Welvaert.

Onderzoek

In dit stadium zijn concrete maatregelen om herhaling te vermijden nog niet aan de orde. "Dat laten we afhangen van de resultaten van het forensisch onderzoek. Dat is volop aan de gang en wordt uitgevoerd door een externe firma, met steun van het parket.”

Het parket van Halle-Vilvoorde bevestigt dat het met het gerechtelijk onderzoek bezig is. "Het is nog te vroeg om daarover al informatie te verschaffen", zegt woordvoerder Gilles Blondeau.