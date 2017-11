Eindelijk: kraken is vanaf nu officieel strafbaar ADV

07u43

Bron: belga 174 Wannes Nimmegeers De nieuwe wet die kraken strafbaar stelt, is vanaf vandaag officieel van kracht. Daardoor kan de politie nu ingrijpen als een woning - ook als die op dat moment niet werd bewoond - gekraakt wordt.

Het wetsvoorstel om kraken strafbaar te stellen komt van de meerderheidspartijen N-VA, CD&V, Open Vld en MR en kwam in een stroomversnelling na enkele opvallende kraakgevallen in Gent.

Verschillende gezinnen die even met vakantie waren in binnen- of buitenland ontdekten na thuiskomst dat hun woning was ingenomen door krakers. Afgelopen week nog kraakten Roma een huis dat te koop staat in Gent.

De politie kon niet veel meer doen dan de feiten vaststellen, omdat het wettelijk kader om de krakers het huis uit te zetten, ontbrak. De nieuwe wet maakt het bezetten van een woning die zichtbaar bewoond is strafbaar, waardoor de politiediensten nu wel onmiddellijk kunnen optreden. Ook het kraken van onbewoonde panden is nu strafbaar, na een klacht van de rechtmatige eigenaar.