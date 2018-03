Eindelijk kan je hem gaan bekijken: dit is de babykoala van Planckendael TTR

27 maart 2018

11u03

Bron: Planckendael 0 Wie Planckendael bezoekt, kan vanaf nu een schattige babykoala zien. Vandaag is het koalaatje, dat in september geboren werd, sterk genoeg om zich aan de bezoekers te tonen en nieuwsgierig de wereld in te kijken.

Enkele maanden bleef de kleine koala lekker warm in de buidel van zijn moeder Alinga zitten, maar vandaag is het diertje klaar om de wereld te ontdekken op de rug van zijn mama.

Deze babykoala is het resultaat van de vurige liefde tussen Alinga en Maka. Al meteen toen Maka vorige zomer in Planckendael kwam wonen, keek Alinga heel geïnteresseerd naar haar nieuwe partner. Het was liefde op het eerste gezicht.

Overdag zaten ze allebei rustig blaadjes te knabbelen, elk in hun eigen boom, maar ’s avonds bleken ze wel heel erg actief. "Goed voor het internationale kweekprogramma", laat Ilse Segers van Planckendael weten.