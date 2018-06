Eindelijk geloofde mama haar: man uit As die zijn stiefdochter jarenlang misbruikte, krijgt twee jaar cel ADN

21 juni 2018

15u29

Bron: Belga 0 Een 53-jarige man uit As is door de correctionele rechtbank van Tongeren tot een gevangenisstraf van twee jaar veroordeeld, omdat hij vier jaar lang zijn stiefdochter misbruikte. Hij is ook vijf jaar zijn rechten kwijt. De stiefvader dreigde ermee haar moeder iets aan te doen als ze over het misbruik vertelde. Toen het meisje uiteindelijk haar moeder toch op de hoogte bracht, geloofde die haar in eerste instantie niet.

De man had tweeëntwintig jaar lang een relatie met de moeder van het meisje. Toen het meisje in 1996 de puberteitsleeftijd bereikte kreeg haar stiefvader seksuele interesse in haar.

Wassen en terug op de zetel

Drie tot vier keer per week, als de moeder op haar werk was, begon de man haar te betasten als ze televisie keken om haar daarna naar de slaapkamer te dragen en haar daar te verkrachten. Daarna moest het meisje zich wassen en terug naast hem in de zetel gaan zitten zodat haar moeder niets zou merken van het misbruik als ze terug thuis kwam van haar werk. De man dreigde er ook mee om de moeder van de trap te duwen of iets anders aan te doen als het meisje iets tegen haar over het misbruik zou zeggen. Vier jaar lang onderging het meisje zwijgend het misbruik van haar stiefvader.

Verkeerde pad

Op 17-jarige leeftijd kreeg het meisje een vriend en vertelde ze haar moeder toch over het misbruik. Die confronteerde de man, die alles ontkende, en geloofde hierdoor haar dochter niet. Daarop vertrok het meisje uit haar ouderlijke huis, geraakte ze aan de drugs en kwam ze ook in de gevangenis terecht.

Omdat de moeder toch begon te twijfelen aan het verhaal van haar dochter nam ze contact op met de vorige vriendin van haar vriend. Die vertelde dat ook haar dochter op jonge leeftijd door de man werd misbruikt als zij niet thuis was. Nadat ze dit te horen kreeg verbrak de vrouw haar relatie met de man. In 2016 stapten de moeder en dochter naar de politie om een klacht neer te leggen.

De misbruikte dochter volgt nu een behandeling in de gevangenis. De rechtbank stelde een deskundige aan die het meisje moet onderzoeken.