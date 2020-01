Exclusief voor abonnees

Einde verhaal voor cash for car: voor wie heeft dat gevolgen en wat is het alternatief? Alle vragen beantwoord

Sven Ponsaerts

23 januari 2020

18u58

0

Het is eind dit jaar einde verhaal voor ‘cash for car’. Het Grondwettelijk Hof heeft de regeling die het gebruik van bedrijfswagens moest ontraden, vernietigd. Met zo’n 600 gebruikers werd het systeem nooit een succes. Het mobiliteitsbudget is het alternatief. Hierbij alle vragen beantwoord.