Einde ramadan nadert, moslims kijken uit naar drie dagen feest Jo Valvekens HA

14 juni 2018

18u20

Bron: VTM NIEUWS, Belga 15 Vanavond eindigt de ramadan, de vastenmaand voor moslims. Morgenochtend begint Eid al-Fitr, een drie dagen durend feest dat letterlijk ‘het feest van het breken van het vasten’ betekent. Op de ochtend van de eerste dag maken moslims tijd om samen te ontbijten en daarna te bidden.

Tijdens de ramadan onthouden gelovige moslims zich van zonsopgang tot zonsondergang van eten, drinken, roken en seks. Het gebod uit de Koran is een van de vijf zuilen van de islam.

Eid al-Fitr staat hier bekend als het Suikerfeest, een benaming die sommige moslimorganisaties liever zien verdwijnen. Want ook in de moslimgemeenschap is er een groeiend bewustzijn rond gezonde voeding, en moeten zoete hapjes steeds meer plaats maken voor gezonde alternatieven.

Het driedaagse feest start met een ontbijt waarop familie en vrienden uitgenodigd worden. Een geslaagde Eid al-Fitr is er een waarin je veel vrienden uit je gemeenschap ontmoet hebt. Gastvrijheid is de regel.

Marokkaanse gemeenschap

Voor de Marokkaanse gemeenschap in België was het aanvankelijk nog niet zeker of zij morgen zouden kunnen beginnen te vieren. Terwijl de Turkse moslimgemeenschap daarvoor de wetenschappelijke kalender volgt, volgt de Arabische gemeenschap de traditie dat theologen met het blote oog vaststellen of de nieuwe maansikkel al te zien is. Zodra de beslissing gevallen is, wordt er binnen de gemeenschap massaal rondgebeld en gelukwensen en uitnodigingen gestuurd.

Vanavond bevestigde het Executief van de Moslims van België (EMB), het representatieve orgaan van de islamitische eredienst, dat de eerste dag van de Shawal-maand 1439 op vrijdag 15 juni 2018 valt en dat de ramadan dus morgen afloopt. De aankondiging volgt op de besluiten van de Raad der Theologen die hierover vandaag bijeenkwam.

Binnen de moslimgemeenschap zijn er overigens steeds meer moslims die niet meer vasten tijdens de ramadan. De meeste moslims nemen morgen verlof om het suikerfeest te vieren. Eid al-Fitr is het tweede belangrijkste religieuze feest in de moslimgemeenschap, na het offerfeest dat veertig dagen na de ramadan plaatsvindt.

Wereldwijd maken miljoenen mensen zich op voor Eid al-Fitr. Vooral de kinderen verheugen zich elk jaar op het Suikerfeest.

Terreur

De voorbije jaren grepen extremisten zoals terreurgroep IS (Islamitische Staat) de ramadan aan om talrijke aanslagen te plegen. Dit jaar was de vastenmaand bijzonder bloedig in Afghanistan. De radicaalislamitische Taliban voerden hun aanvallen op de regering en veiligheidstroepen op. Vorige week zaterdag kondigden ze een driedaags bestand aan voor Eid al-Fitr.