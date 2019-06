Eind deze maand reconstructie moord Julie sam

04 juni 2019

20u14

Bron: VTM NIEUWS 0 Het is vandaag een maand geleden dat Julie Van Espen werd vermoord. Dader Steve Baekelmans (39) was twee jaar eerder al veroordeeld tot vier jaar cel voor verkrachting, maar liep toch vrij rond.

Julie Van Espen fietste zaterdagavond 4 mei langs het Albertkanaal richting Antwerpen, waar ze met haar vriendinnen had afgesproken. Ze kwam nooit aan. Het gerecht startte meteen een zoekactie en vond bebloede kleren. Twee dagen later werd de jonge vrouw gevonden in het Albertkanaal.



De man die als mogelijke getuige werd gezocht, werd aangehouden als verdachte. Het ging om Steve Bakelmans, een man van 39 die al eerder veroordeeld werd voor verkrachting. Hij zat echter niet in de cel omdat hij in beroep was gegaan tegen zijn veroordeling. In die zaak verschijnt Bakelmans morgen voor de rechter.

Nuttig

Eind van de maand volgt een reconstructie van de moord op Julie. Dat bevestigt de advocaat van de familie Van Espen, Johan Maes. “Een wedersamenstelling is nuttig omdat ze de mogelijkheid geeft om op een grondige wijze op de plaats der feiten na te gaan of de verklaring van de verdachte kan kloppen”, zegt Lieslotte Claessens van het Antwerps parket.



“Op die manier kan ook ten volle rekening worden gehouden met alle factoren die in de omgeving aanwezig zijn, met de ter plaatse aanwezige sporen en met alle vaststellingen die reeds gedaan zijn.”

Inzage dossier

Deze week gaat de familie ook inzage vragen in het dossier om het onderzoek beter te kunnen volgen. “De burgerlijke partij wil uiteraard graag weten hoe het onderzoek loopt en welke onderzoeksdaden gesteld zijn”, zegt Claessens. “Wat het resultaat is, het verhoor van verdachten, eventuele getuigen ... Dat kan meer duidelijkheid geven. Soms zullen ze ook nog bijkomende onderzoeksdaden aan de onderzoeksrechter vragen.”

Bekijk ook: dit traject volgde vermoorde Julie Van Espen