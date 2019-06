Eikenprocessierups verspreidt zich steeds verder ttr

Bron: belga 1 binnenland Na het noordoosten van Limburg verspreidt de eikenprocessierups zich dit jaar verder in Limburg en in omliggende provincies. Dat schrijft Het Belang van Limburg en wordt door Provinciaal Natuurcentrum Limburg aan Belga bevestigd. "We zien ook in de regio Hasselt en Zonhoven meer meldingen. Het zijn dikwijls kleinere nesten, maar ze zijn er wel", zegt Luc Crevecoeur van het Provinciaal Natuurcentrum Limburg.

De eikenprocessierups lijkt aan een opmars bezig. Zo zijn er meer meldingen in het zuiden van Limburg, terwijl het enkele jaren geleden nog beperkt bleef tot een aantal gemeenten in het noordoosten van de provincie. "Dat komt mogelijk door het uitzonderlijk warme weer van vorig jaar. Daardoor is het een heel goed vliegjaar geweest voor vlinders en zijn er weinig omgekomen", legt Crevecoeur uit.

Bovendien zijn er dit jaar in de provincie Antwerpen en bij de grens met Vlaams-Brabant meer meldingen van eikenprocessierupsen. Ook in Nederland zorgen de rupsen voor veel hinder en zelf vanuit de grensregio met Duitsland komen er meldingen.

Bestrijding

"We zien dat ze jaarlijks 20 à 30 kilometer naar het noorden trekken, dus die grens verschuift elk jaar. De natuurlijke grens blijft wel de Demer, dus de Kempen heeft er last van maar Haspengouw niet", zegt Crevecoeur. "Ten zuiden van Hasselt zijn er eigenlijk al jaren geen rupsen, maar aangrenzend - zoals in Maastricht in Nederlands Limburg - zijn er wel rupsen. Maar die steken de grens niet over, en we hopen en vermoeden dat dat zo blijft."

De verdere verspreiding heeft gevolgen voor de bestrijding van de rupsen. "Natuurlijk maakt dat het weer complexer, want de preventieve bestrijding is al maanden afgelopen. Wat alleen nog kan gebeuren, is nesten weghalen of ze wegzuigen. Ook dat zien we toenemen. Binnen een aantal jaren zullen er wel gespecialiseerde firma's zijn", besluit Crevecoeur. "Als het kleine nesten zijn, doen we de suggestie om er weg te blijven en een perimeter in te stellen. Vanaf begin juli zal de hinder van de haren namelijk afnemen.”