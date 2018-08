Eigenlijk is het verboden, maar toch biedt PXL als eerste hogeschool master aan sam

18 augustus 2018

08u42

Bron: belga 2 Hogeschool PXL start in september met een postgraduaat dat zich richt op onderwijs voor kinderen met speciale noden. Dat postgraduaat geeft toegang tot een professionele master, hoewel Vlaamse hogescholen die eigenlijk niet mogen inrichten. PXL werkt hiervoor echter samen met de Nederlandse hogeschool Fontys, meldt Het Belang van Limburg. Het aanbod is uniek in Vlaanderen.

Wettelijk gezien staan de Nederlanders in voor deze opleiding, maar de start verloopt wel via PXL. In het eerste jaar schrijf je je in aan de PXL en behaal je een postgraduaat van 20 studiepunten. PXL heeft nu met Fontys geregeld dat die 20 punten meetellen voor de 60 punten van de master.

Lessen in Nederland

"Wij mogen zelf geen masteropleidingen inrichten, dus we mogen de studenten voor dat masterjaar ook niet zelf inschrijven", zegt Marc Hermans. "Dat zal in Nederland gebeuren. De student zal in dat tweede jaar ook twaalf keer naar Nederland moeten om les te volgen. Voorlopig toch, misschien dat het ook minder vaak moet."

Minister

Minister van Onderwijs Hilde Crevits is niet te vinden voor het inrichten van professionele masters. Ze wil wel inzetten op makkelijker schakelen tussen hogescholen en universiteiten. "Zo'n nieuw aanbod gaan we niet zomaar ontwikkelen. Ik heb aan de hogescholen en de universiteiten gevraagd om een duidelijk standpunt te formuleren. Dit zal dan de basis zijn voor een verder debat", zegt Crevits.