Exclusief voor abonnees Eigenbrakel weet niet wat doen met zijn atoomschuilkelder: “Mooi is hij niet, maar hij maakt tenminste geen lawaai” Michiel Martin

12 april 2019

14u00

Bron: De Morgen 0 Ooit gebruikt om kunstpatrimonium voor de Koude Oorlog te beschermen, ligt een enorme atoomschuilkelder nu al jaren te beschimmelen in de gemeente Eigenbrakel. De Franse Gemeenschap lijkt de nutteloze bunker liever kwijt dan rijk, maar de buurt twijfelt. “Nu staan er tenminste geen appartementsblokken.”

Op ongeveer 50 meter van een verwilderd toegangsgebouw houdt Bernadette Dorange (70) halt. “Tot hier komt de bunker ongeveer.” In de heuvelrug langs ‘chemin vingt-trois’ in Eigenbrakel (Braine-l’Alleud) ligt een herinnering aan de Koude Oorlog verstopt: een atoomschuilkelder die gebouwd werd in de jaren 50 en aan de vooravond van Expo ’58 werd belast met de bescherming van zo’n 3.000 kunstwerken van de Franse Gemeenschap. Zo’n 2.500 kubieke meter moet de ruimte beslaan, de grootste schuilkelder van het land.

