Eigenaars van Hummer ontsnappen voortaan niet meer aan verkeersbelasting HR

09 augustus 2018

06u36

Bron: Belga 2 De Vlaamse Belastingdienst sluit een achterpoortje waardoor sommige eigenaars van een Hummer geen verkeersbelasting betaalden. Zij krijgen voortaan automatisch een aanslagbiljet voor de verkeersbelasting en vanaf 1 oktober komen er ook gerichte controles. "De Vlaamse Belastingdienst zal er strikt op toezien dat iedereen eerlijk bijdraagt", stelt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld).

Afhankelijk van het gewicht krijgt een voertuig van de federale Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) een label als een personenwagen, lichte vracht of vrachtwagen. Een Hummer heeft in principe een maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van meer dan 3,5 ton, en wordt sinds de invoering van de kilometerheffing in april 2016 dus belast per gereden kilometer.

Van de 102 eigenaars van Hummers in Vlaanderen, lieten er echter 24 hun uit de kluiten gewassen terreinwagen 'detarreren'. Daarbij verklaart de eigenaar dat het voertuig nooit als vrachtwagen zal worden gebruikt, en dus in beladen toestand nooit meer dan 3,5 ton zal wegen. Op die manier hebben bestuurders geen rijbewijs C nodig én hoeft de eigenaar geen kilometerheffing te betalen.

Een 'gedetarreerde' wordt dan wel fiscaal gekwalificeerd als een personenwagen of een lichte vrachtwagen, waardoor verkeersbelastingen moet worden betaald. Vandaag gebeurt dat echter niet automatisch, waardoor 24 eigenaars die hun Hummer lieten 'detarreren' vandaag noch kilometerheffing, noch jaarlijkse verkeersbelasting betalen.

Daar brengt Tommelein nu verandering in. "Het is ontoelaatbaar dat vervuilende wagens als Hummers niet bijdragen. Ofwel is een Hummer een vrachtwagen en betaalt men kilometerheffing. Ofwel is het geen vrachtwagen en dan betaalt men verkeersbelasting. Iedereen gelijk voor de wet", zegt de minister.

De betrokken eigenaars kregen deze week een brief van de Vlaamse Belastingdienst om hen te informeren dat ze wel degelijk een jaarlijkse verkeersbelasting moeten betalen. Vanaf 1 oktober 2018 zullen ze automatisch een aanslagbiljet ontvangen.