Eigenaars van bijtende honden in manège Lanaken minder zwaar bestraft in beroep ADN

Bron: Belga Het Antwerpse hof van beroep heeft de voormalige uitbaters van een manège in Lanaken veroordeeld, omdat hun loslopende honden een 8-jarig meisje en een 3-jarige jongen hadden gebeten. Ze kregen drie maanden cel en 300 euro boete, al dan niet met uitstel. Het hof halveerde daarmee de straf die ze in eerste aanleg hadden gekregen.

De 8-jarige K. volgde paardrijles in de manège. Op 22 maart 2014 arriveerde ze er samen met haar ouders rond 09.30 uur, een half uur voordat de les zou beginnen. De twee Bordeauxdoggen die als bewakingshonden werden ingezet, liepen vrij rond op het domein en één van hen viel het meisje aan in de stallen. Ze liep zware verwondingen op en moest meermaals geopereerd worden. Het meisje zal wellicht nooit een linkerborst ontwikkelen.

Bijna zes maanden later, op 12 september 2014, werd de 3-jarige L. in het gezicht gebeten door een loslopende Weimaraner. Hij was er gelukkig minder erg aan toe. Volgens het hof waren de uitbaters onvoorzichtig geweest door de honden niet op te sluiten.

De schade van K. wordt geraamd op 14.008 euro provisioneel, die van haar ouders op 4.549 euro. Zij werden mee verantwoordelijk geacht voor een vierde van hun eigen schade, omdat ze hun dochter alleen in de stallen hadden laten gaan, zonder zich ervan te vergewissen of het daar wel veilig was. De ouders van L. kregen 2.458 euro schadevergoeding namens hun zoon toegekend en 667 euro voor henzelf.