Eigenaar van gedumpt paard gevonden en meteen opgepakt door politie Jelle Houwen

14 maart 2018

13u22

Het verhaal van het gedumpte paard in de Korkentapstraat in Zande, nabij Koekelare, kende vandaag een verrassende wending. Het paard werd maandagavond gedumpt in de weide van Werner en Amalia. De afsluiting rond de weide, die niet geschikt is voor paarden, werd opengedaan en het dier werd in de weide gestopt. Werner en Amalia deden de voorbije twee dagen verschillende oproepen via sociale media om de eigenaars terug te vinden of onderdak voor het dier te vinden.

Nadat hun verhaal openbaar werd gemaakt op HLN.be kwamen er heel wat reacties. Verschillende mensen namen contact op met hen om het paard over te nemen, en er was ook een afspraak dat het Blauwe Kruis het dier met de politie zou komen ophalen. Deze namiddag kende het verhaal echter een verrassende afloop. Plots stond een 28-jarig koppel uit Aartrijke aan de weide met de melding dat het om hun paard zou gaan. Er werd een chip gevonden in het paard en het koppel contacteerde ook hun dierenarts om dat te bevestigen.

Het koppel had het paard, Windsor, blijkbaar 9 maanden geleden verkocht aan een man uit Zande, die vlakbij de Korkentapstraat woont. Er ontstond echter ruzie over de betaling, en de koper weigerde om het bedrag van 500 euro te betalen. Na maanden van geruzie, eiste het koppel het paard terug. Daarop eiste de koper op zijn beurt 500 euro, omdat het paard al die tijd in zijn stal was blijven staan. Dat weigerde het koppel uit Aartrijke. Er werd gedreigd om de politie erbij te halen en dus vond de man uit Zande er niets beter op dan het paard maandagavond te dumpen in de weide van Werner en Amalia.

Dat pikte de 28-jarige man uit Aartrijke niet, want hij ging op bijzonder agressieve manier verhaal halen bij de man uit Zande. Hij dreigde er zelfs mee om zijn stallen in brand te steken en hem een kogel door het hoofd te jagen. Daarop werd de politie gebeld, die massaal ter plaatse kwam. Liefst 5 combi’s met 12 agenten sloten de straat af. Ze pakten de 28-jarige eigenaar van het paard op bij de weide. Ook tegenover de politie was hij bijzonder agressief. De man werd meegenomen en opgesloten in de cel.

Gelukkig kende de hele historie wel een positief einde voor paard Windsor. Dat mag nu tóch nog een tijdje verblijven bij Werner en Amalia. Dat kwamen ze overeen met het koppel uit Aartrijke, tegen betaling van stalgeld.