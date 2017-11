Eigen prioritaire rijopleiding zorgt voor minder ongevallen bij Antwerpse politie Redactie

12u57 0 Belga Een op maat gemaakte eigen rijopleiding van de Antwerpse lokale politie heeft ertoe geleid dat de voorbije twee jaar het aantal ongevallen waar politiemedewerkers zelf in de fout gingen, gevoelig gedaald is in Antwerpen. De politie spreekt van een mentaliteitswijziging en stelt dat het verduidelijken van de gehanteerde normen zich vertaalt in "een veilig en vlot rijgedrag met zoveel mogelijk oog voor de voorbeeldfunctie die elke inspecteur bekleedt".

Het Antwerpse korps zegt de doorgedreven rijopleiding voor prioritair rijden ontwikkeld te hebben om een lacune in de algemene politieopleiding op te vullen. De opleiding startte in mei 2015 en tot nu toe nam al 38 procent van de dienst noodhulp eraan deel. 95 procent van die personeelsleden komt nu niet meer voor in de ongevallen- en schadegevallenstatistieken, stelt de politie.

In het jaar voor de opleiding vonden er bovendien korpsbreed 126 ongevallen plaats, waarvan 50 binnen de dienst noodhulp, terwijl dat in de periode mei 2016 tot mei 2017 daalde tot respectievelijk 112 en 41. Ook het aantal schadegevallen daalde sinds de start van de opleiding.

Bijkomende voordelen

Volgens de Antwerpse politie lijkt de opleiding nog bijkomende voordelen te hebben, zoals verminderd brandstofverbruik, minder bandenslijtage, lagere onderhoudskosten en een lagere verzekeringsfactuur. Die effecten moeten echter nog verder ten gronde worden bestudeerd.

"Deze resultaten zijn zonder meer goed te noemen", stelt de politie. "Bovendien merken we op het terrein dat de geschoolde bestuurders hun ervaringen en tips meegeven aan de collega's die de opleiding nog moeten volgen." Er worden ook nog jaarlijkse bijscholingen georganiseerd en ook andere diensten binnen het korps hebben intussen al gevraagd om de cursus te mogen volgen.