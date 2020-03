Egbert Lachaert teleurgesteld na uitstel voorzittersverkiezingen Open Vld: “Maar ik ga daar niet over mokken”

Politiek

De strijd om het voorzitterschap van Open Vld liep stilaan op zijn einde, maar donderdag besliste het partijbestuur om de verkiezing met twee maanden uit te stellen als gevolg van de coronacrisis. Egbert Lachaert, die op voorzittersdebatten de wind in de zeilen leek te hebben, is teleurgesteld. “Maar ik ga daar geen dagen over mokken.”