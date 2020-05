Egbert Lachaert (Open Vld) vindt nieuwe partijnaam goed idee: “We kunnen wat meer rock-’n-roll gebruiken” IVDE

12u47 5 Gaan de Vlaamse liberalen straks nog door het leven als Open Vld? Kandidaat-voorzitter Egbert Lachaert vindt een naamsverandering een goed idee, zegt hij in een interview met ‘Humo’ dat dinsdag verschijnt. “We kunnen wel wat meer rock’n roll gebruiken.”

De kandidaat-voorzitters van Open Vld gaan de laatste campagneweek in. ‘Humo’ sprak met de twee topfavorieten: Egbert Lachaert en Bart Tommelein. Volgens het magazine vinden enkele mandatarissen en jongeren dat de naam Open Vld verbrand is.

Egbert Lachaert vindt een naamsverandering een goed idee, zegt hij. “Maar voor je een nieuwe naam op de gevel schildert moet je eerst het gebouw zelf renoveren. Ik wil onze partijstructuur moderner maken, met meer inspraak van onderuit, en enkele congressen organiseren om onze standpunten weer scherp te stellen. Pas daarna kunnen we geloofwaardig van naam veranderen. Maar ons merk en logo kunnen zeker wat meer rock-’n-roll gebruiken.”

Bart Tommelein vindt een nieuwe naam geen must. “Ik wil eerst een studie bestellen om te zien waarom mensen onze partij niet lusten.” Ook sp.a-voorzitter Conner Rousseau denkt na over een nieuwe naam, zei hij onlangs in ‘De Morgen’. “Het is nooit een doel op zich geweest. Maar het kan wel de kers op de taart zijn van een vernieuwingsproces."

Vanavond kruisen de vier kandidaten (Egbert Lachaert, Bart Tommelein, Els Ampe en Stefaan Nuytten) de degens in een debat dat u op de voet kunt volgen via HLN LIVE.