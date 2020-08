Egbert Lachaert (Open Vld) kiest voor Vivaldi-coalitie: “Maar we zijn er nog lang niet” Ann De Boeck

27 augustus 2020

15u35

Bron: De Morgen 842 Kort voor zijn bezoek aan de koning heeft opdrachthouder Egbert Lachaert (Open Vld) aan N-VA laten weten dat hij nu toch voor een federale regering zonder hen gaat, zo werd bevestigd aan De Morgen. Daarmee is hij officieel de weg naar een Vivaldi-coalitie (liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten) ingeslagen. Lachaert tempert in een statement aan VTM NIEUWS wel meteen de verwachtingen: “Vivaldi is er nog lang niet: met de groenen loopt het constructief, maar met de socialisten is het heel moeilijk om een deal te sluiten.”



Lachaert brengt morgen verslag uit op het paleis. De verwachting is dat hij voor verlengingen gaat, nadat hij vanmiddag zijn inhoudelijke nota voorlegt aan groenen en socialisten. De christendemocraten zouden de nota al eerder hebben gezien. De onderhandelingen zijn wel al zo ver gevorderd dat de aanstelling van formateurs – de namen van Alexander De Croo (Open Vld) en Paul Magnette (PS) circuleren – niet uitgesloten is.

Gisteren ruimde Lachaert alvast een grote hindernis uit de weg. Terwijl hij tot nu toe alle opties openhield, liet hij in een vergadering met N-VA-voorzitter Bart De Wever weten dat hij nu eerst voor Vivaldi gaat, een vierseizoenscoalitie met liberalen, socialisten, groenen en CD&V. Zonder N-VA dus. Pas als dat zou mislukken, kan de partij van De Wever eventueel terug in beeld komen. Dat meldt Newsweek op haar website en wordt door beide partijen bevestigd aan onze redactie.

Door eindelijk duidelijkheid te scheppen over zijn voorkeur, gaat Lachaert in op de vraag van CD&V. De christendemocraten zijn noodzakelijk om een comfortabele meerderheid te vormen, maar aarzelen om zich bij de paars-groene alliantie te voegen. Eén van hun grootste angsten is om de zwartepiet te krijgen als ze Vlaams coalitiepartner N-VA lossen. Eerst moest Lachaert daarom zelf paars-geel onmogelijk verklaren, zo klonk het de voorbije dagen in CD&V-kringen.

Redelijk hoffelijk

Opvallend is dat de vergadering tussen De Wever en Lachaert vlotter is verlopen dan de vorige. Toen was de sfeer nog ijzig, en zakte het vertrouwen tussen Open Vld en N-VA naar een dieptepunt. Deze wonden zijn nog niet geheeld, klinkt het, maar toch al een beetje opgelapt. “We blijven coalitiepartners op Vlaams niveau. Bovendien weet je maar nooit dat Vivaldi niet lukt”, zo klinkt het bij de liberalen. Bronnen bij N-VA spreken van een “redelijk hoffelijke” vergadering.

Voor CD&V is die normalisering van de contacten cruciaal. De voorbije dagen lieten verscheidene N-VA-kopstukken verstaan dat Open Vld en CD&V niet ongeschonden zouden wegkomen als ze N-VA naar de federale oppositie verwijzen. Vlaams viceminister-president Hilde Crevits heeft echter geen zin in een open oorlog binnen de Vlaamse regering. Als Lachaert CD&V mee wil, dan moet hij eerst een diplomatieke manier vinden om N-VA te lossen. Dat lijkt nu gelukt te zijn, want bij N-VA is men nog altijd bereid te onderhandelen als Vivaldi zou mislukken.

De grote vraag is nu of deze geste volstaat om CD&V mee in bad te trekken. In de nota van Lachaert, die een zestigtal pagina’s telt, zouden de veertien eisen van de christendemocraten worden aangeraakt. Toch zitten er – zoals voor elke partij – een aantal moeilijke punten in. De partijtop moet nu beslissen of dit voor haar volstaat om te springen.