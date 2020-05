Egbert Lachaert met 61 procent overtuigend verkozen tot nieuwe voorzitter Open Vld, Tommelein strandt op 30 procent MVDB TT

22 mei 2020

12u02

Bron: Belga 24 UPDATE Kamerfractieleider Egbert Lachaert is vlot verkozen tot nieuwe voorzitter van Open Vld. Hij behaalde 61,03 procent van de stemmen bij de Vlaamse liberalen, waardoor er geen tweede ronde meer nodig is. De andere favoriet Bart Tommelein kreeg 29,74 procent van de stemmen. In totaal brachten 16.128 leden een geldige stem uit.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Merelbekenaar Lachaert (42) en Tommelein, burgemeester van Oostende, waren de topkandidaten om Gwendolyn Rutten de komende vier jaar op te volgen aan het hoofd van de Vlaamse liberalen. Dat Lachaert het in een ronde zo afgetekend haalt, is opvallend.

Het verschil is wel duidelijk. De Oost-Vlaming kreeg 9.784 stemmen, terwijl Tommelein het met 4.768 stemmen moest doen. Bij de andere kandidaten kreeg Els Ampe 1.172 stemmen, ofwel 7,31 procent. Stefaan Nuytten tot slot haalde 307 stemmen, ofwel 1,92 procent.



In een eerste reactie stelde Lachaert dat hij sterkere accenten wil leggen in de liberale boodschap, maar tegelijkertijd ook aan een brede liberale partij wil werken. Open Vld mag zich niet exclusief op één groep in de samenleving richten, luidde het. Wellicht komen er in het najaar nog congressen om de structuur en inhoud op scherp te stellen. In een dankwoord dankte hij uittredend voorzitter Rutten voor haar 7,5 jaar durend partijvoorzitterschap waarin ze de partij in een niet makkelijk tijdsgewricht door schipperde.

Ampe wel in partijbestuur

“De leden hebben beslist. De democratie heeft zich duidelijk uitgesproken”, besefte Tommelein. Hij hoopt dat de partij de komende periode vooruit kan gaan en een breed volksliberalisme kan uitdragen. Els Ampe bedankte de andere kandidaten voor de sportieve campagne en beloofde voor de basis te blijven knokken. Ampe kan zich troosten met een plaats in het partijbestuur: zij haalde de laatste van 20 verkiesbare plaatsen binnen. Vicepremier Alexander De Croo haalde de meeste stemmen binnen voor het partijbestuur en is conform de statuten verkozen tot eerste ondervoorzitter.

De ledenbevraging begon maandag met een valse start. Door technische problemen bij het digitale stemsysteem doken meteen problemen op en was het zelfs mogelijk om twee keer te stemmen. Sinds dinsdag kregen de leden een herkansing.