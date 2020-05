Efteling opent vandaag de deuren, Belgische attractieparken blijven nog tot minstens 8 juni gesloten IB

20 mei 2020

00u09

Bron: VTM Nieuws 1 Vandaag gaat in Nederland de Efteling open, in Vlaanderen is het nog wachten tot minstens acht juni tot de attractieparken weer opengaan. Dat zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir in een update van VTM Nieuws.

“Wij hebben hier met onze Duitstalige en Waalse collega’s al een vergadering over gehad en zijn samen met Brussel vragende partij, om als alles goed gaat in de volgende fase - vanaf 8 juni - deelsectoren van de toeristische sector herop te starten. De attracties horen daar bij”, zegt Demir vanuit haar huis in Genk.

“Er zijn ook al protocollen afgesproken over hoe we dat gaan organiseren, met elektronische ticketingsystemen, met bepaalde afstandsregels, hygiënevoorschriften enzovoorts. Dus de sector is goed voorbereid en als alles goed meevalt en iedereen zich ook dit Hemelvaartsweekend aan de regels houdt, dan hoop ik echt wel dat we op 8 juni een groot deel van de toeristische sector kunnen heropstarten en de attracties horen daar uiteraard bij”, klinkt het bij Demir.

De ultieme beslissing ligt bij de Nationale Veiligheidsraad, die de coronamaatregelen stap voor stap langzaam weer versoepelt.

Dierenparken en -tuinen nu al open

Wie toch al een uitje in eigen land wil maken met het gezin, kan wel al terecht bij 's lands dierentuinen en -parken, die al in deze fase opnieuw publiek mogen ontvangen. Reserveren is verplicht en kan enkel telefonisch of online, eenmaal in het park zijn er speciale maatregelen genomen: zo wordt een mondmasker voor bezoekers ouder dan 12 jaar verplicht in gebouwen, toiletten, bij take-away en overal waar de 1,5 meter-regel niet kan worden toegepast. Ook is er soms eenrichtingsverkeer, zijn de speelzones niet toegankelijk en is er voorlopig geen animatie zoals voederbabbels.