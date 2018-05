Eetkraam te duur op Gentse Feesten, acht uitbaters verbreken contract "We houden er niets aan over" Tanita De Mey Wim Naert

03 mei 2018

21u22

Bron: VTM NIEUWS 2 Acht uitbaters van eetkramen op de Gentse Feesten verbreken hun contract. Ze hadden vorig jaar tot 60.000 euro per jaar geboden om er vier jaar te mogen staan. Maar dat was te veel, ze houden er niks aan over. Om van het contract af te raken, moeten ze nu ook nog de waarborg laten vallen. Dat komt neer op de helft van een jaar standgeld. De stad gaat hun plaatsen opnieuw veilen.

Acht uitbaters van eetkramen op de Gentse Feesten verbreken hun vierjarig contract. Eén van hen is Jaak Francken, hij had twee kramen. “Het bod stond niet in verhouding tot de return die we hebben opgehaald. Het bod bedroeg ruim 50.000 euro voor de twee standen en die return is niet in verhouding opgehaald kunnen worden.”

5x meer geboden

De stad merkt dat blijkbaar veel standhouders veel te hoog geboden hebben. De 32 eetkramen brachten de stadsskas 625.000 euro op. “Op sommige plaatsen zoals de Korenmarkt, is vijf keer meer dan de instelprijs geboden”, zegt Feestenburgemeester Christophe Peeters. “Als men natuurlijk tegen elkaar begint te bieden, dan komt het zover.”

Waarborg

Het systeem blijft hetzelfde, al is de stad niet van plan om het contract zomaar te verbreken. “Die eetstanden gaan we terug in uitbesteding steken voor de komende drie jaar. Tegelijkertijd wordt de waarborg ook ingehouden”, zegt Peeters. Die bedraagt twintig procent van een jaar standgeld. Voor sommigen komt dat neer op 25.000 euro.