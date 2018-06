Eerste zitting proces treinramp Buizingen gestart Bart Kerckhoven

05 juni 2018

11u36

Bron: eigen berichtgeving 3 De inleidende zitting over het proces van de treinramp in Buizingen is vanochtend gestart. Een veertigtal mensen wonen in het publiek de zitting bij. Enkele procedurekwesties worden behandeld.

Bij de treinramp op 15 februari 2010 vielen 19 doden en meer dan 300 gewonden. Het dossier dat intussen 46 kartons telt staat uitgesteld in 't Vondel, de cultuurzaal in Halle die ingericht is als zittingszaal.