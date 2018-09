Eerste zaak van lege pensioenkas voor rechter: stad Maaseik wil dagvaarding van ministers De Block en Bacquelaine Veronique Coopmans

14 september 2018

18u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 De voorzitter van de rechtbank van Tongeren heeft zich vandaag in een kortgeding procedure gebogen over de lege pensioenkas van het voormalig Medisch Centrum Noord-Oost Limburg (MCNOL). De zaak werd bij hoogdringendheid behandeld omdat het pensioen van een zestigtal vastbenoemde verplegers van het ziekenhuis van Maaseik vanaf januari volgend jaar niet meer kan betaald worden. Op vijf oktober zal de rechter beslissen wie de rekening van de pensioenen vanaf januari dan wel zal moeten betalen in afwachting van de behandeling van de rechtszaak ten gronde, waarin pas een uitspraak wordt verwacht eind 2019.

MCNOL, dat al meermaals ‘op de koffie ging’ bij de bevoegde federale ministers maar daar geen gehoor kreeg, dagvaardde pensioenverzekeraar Ethias en de lokale besturen van Maaseik en Bree opdat zij de pensioenrekening (voorlopig) zouden betalen. Maar die partijen schuiven de hete aardappel door en viseren vooral een federale oplossing. Ethias dagvaardde op haar beurt al de Federale Pensioendienst en de RSZ.

Vandaag vroeg de stad Maaseik om ook de kabinetten van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en Minister van Pensioenen Daniel Bacqueleine samen met de provincie Limburg in gedwongen tussenkomst te dagvaarden.

Pensioenbom

In deze zaak gaat het om een zestigtal gepensioneerden, nationaal gezien staat het pensioen van veel meer vastbenoemden uit de ziekenhuiswereld op het spel door lege pensioenkassen, waardoor een 'pensioenbom’ van 10 miljard euro dreigt te ontploffen. Wim Rasschaert, advocaat van de stad Maaseik: “Het is aan de overheid om in te grijpen in deze zaak, niet aan de stad Maaseik. Dat zij hier maar eens komen uitleggen waarom er nog altijd geen oplossing is voor een probleem dat al jaren gekend is.”

Meer over Maaseik

Ethias

MCNOL

werk

pensioen

politiek