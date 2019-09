Eerste werkdag voor Het Laatste Nieuws in nieuw gebouw in Antwerpen Redactie

30 september 2019

De redactie van Het Laatste Nieuws heeft vandaag haar eerste werkdag beleefd in het nieuwe News City-gebouw in Antwerpen. In het pand vlak bij Antwerpen-Centraal werken nu al 870 mensen, voor kranten, nieuwssites en magazines van DPG Media. In februari komen daar nog eens ruim 100 mensen bij, wanneer ook de redactie van VTM NIEUWS naar Antwerpen verhuist.

Frank Depoorter, hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws, ziet de samensmelting als een unieke kans. “We hebben hier het grote voordeel dat we met alle merken van News City kunnen samenwerken. Dus ik denk wel dat we een enorm interessante kruisbestuiving gaan krijgen tussen bijvoorbeeld HLN.be, Het Laatste Nieuws en later ook VTM als ze naar hier verhuizen”, vertelt hij aan VTM NIEUWS. De nieuwsdienst van VTM neemt pas volgend jaar haar intrek in het gebouw, maar ging vandaag al een kijkje nemen.