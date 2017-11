Eerste vrieskou doet intrede: Agentschap Wegen en Verkeer houdt 108.000 ton strooizout paraat voor deze winter ADN

Bron: Belga 7 BELGA De strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beschikken deze winter opnieuw over ongeveer 108.000 ton strooizout om de gladheid op de Vlaamse gewest- en autosnelwegen te bestrijden. Dat maakte het AWV vandaag bekend. Deze week doet naar verwachting de eerste vrieskou haar intrede in Vlaanderen.

"De zoutvoorraad van het Agentschap Wegen en Verkeer werd opnieuw tot het maximum aangevuld", klinkt het in een persbericht. "De strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer beschikken deze winter, net zoals andere jaren, over ongeveer 108.000 ton. Dit moet volstaan om zelfs bij extreme weersomstandigheden de winter door te komen."

In de winter van 1989-1990 werden het minste dooimiddelen (9.113 ton) gebruikt. Het meeste werd gebruikt in de winter van 2009-2010, toen 84.711 ton. Het AWV merkt op dat vergelijken moeilijk is, omdat niet alle winters even streng zijn.

Het AWV staat in voor 1.350 kilometer autosnelwegen, 5.600 kilometer gewestwegen en 7.600 kilometer fietspaden, met 316 strooitrajecten. Voor elk traject is sinds vorig jaar een automatische strooier beschikbaar. "Met dit systeem wordt de hoeveelheid zout en de strooibreedte automatisch aangepast aan de configuratie van de weg. Zo wordt efficiënt en zuinig gestrooid. Het systeem is kostenbesparend en beter voor het milieu", aldus het agentschap.

Het AWV werkt tijdens de winter samen met Meteo Wing, een eenheid van Defensie die onder andere gespecialiseerd is in het voorspellen van de impact van winterse weersomstandigheden op het wegdek.