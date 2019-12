Eerste vragenuurtje met aftelklok in de Kamer: premier Wilmès gaat meteen in het rood HAA

05 december 2019

15u26

Bron: Belga 2 Politiek Voor de eerste keer heeft de Kamer vandaag een vragenuurtje gehouden met een aftelklok. Parlementsleden krijgen twee minuten de tijd om hun vraag aan een lid van de regering te stellen.

Ook de tijd die ministers krijgen om te antwoorden, is beperkt. De aftelklok kwam er omdat veel parlementsleden of ministers de hun toegemeten spreektijd vaak overschreden.

Georges Dallemagne (cdH), Tim Vandeput (Open Vdl), Michel De Maegd (MR) en François De Smet (DéFI) mochten de spits afbijten, met vragen aan premier Sophie Wilmès over de NAVO-top in Londen. De vraagstellers bleven netjes binnen de spreektijd van twee minuten.



Premier Wilmès, die van Kamervoorzitter Patrick vier minuten tijd kreeg om te antwoorden, ging vijf seconden in het rood.