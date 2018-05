Eerste vluchthuis voor holebi's opent de deuren in Brussel KVE

18 mei 2018

21u30

Bron: Belga 0 In Brussel opent in juli een opvangcentrum voor begeleiding van jongeren die thuis aan de deur gezet zijn vanwege hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Het project, geïnspireerd op een initiatief dat in Frankrijk zijn sporen verdiend heeft, is het eerste van die aard in België, zo hebben de initiatiefnemers aan de vooravond van de 23ste editie van de Belgian Pride op een persconferentie gezegd.



Vanaf juli kunnen vier jongeren in moeilijkheden vanwege hun seksuele geaardheid opgevangen worden in een appartement in de hoofdstad, zei de woordvoerder van de Refuge, Dimitri Verdonck.



"Het Regenbooghuis, dat tientallen verenigingen uit de Brusselse holebiwereld groepeert, wordt minstens één keer per week aangesproken door een jongere die aan zijn lot is overgelaten. Het gaat vooral om mensen die door hun gezin uitgesloten zijn, omdat het gezin niet aanvaardt dat ze verschillend zijn", legde Verdonck uit.



In Frankrijk zag de Refuge het levenslicht in 2003. In Brussel krijgt het project een subsidie van 50.000 euro van de stad. De bedoeling is dat er tegen eind dit jaar een tiental plaatsen beschikbaar zijn.