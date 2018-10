Eerste verkennend gesprek in Gent afgelopen, De Clercq en Watteeuw doen na weekend voort

19 oktober 2018

In Gent is het "eerste gezamenlijk verkennend gesprek" afgelopen tussen de vier partijen die onderhandelen over een coalitie, zo meldt Open Vld-lijsttrekker Mathias De Clercq. "Voor het verdere vervolg van onze werkzaamheden zullen Filip Watteeuw en ik namens de respectievelijke delegaties na het weekend verder afspreken."