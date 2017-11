Eerste verdachte aangehouden voor rellen in Brussel rvl

11u09

Bron: Belga 0 Photo News Een 34-jarige man is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst naar aanleiding van de rellen die op zaterdagavond 11 november plaatsvonden in Brussel. De man is in verdenking gesteld voor diefstal met braak en vernietiging van een gebouw. Dat meldt het Brusselse parket dinsdag. De man, M.T., had al verschillende gerechtelijke antecedenten van de betrokkene voor gelijkaardige feiten.

Na afloop van de kwalificatiewedstrijd voor het WK voetbal tussen Marokko en Ivoorkust kwam het tot rellen aan de Beurs en op de Lemonnierlaan. Een 300-tal mensen liepen over wagens, beschadigden straatmeubilair en voorbereidingen voor Winterpret en bekogelden de politie. Ook werden wagens in brand gestoken en verschillende winkels geplunderd. De politie zette meermaals het waterkanon in om de relschoppers terug te drijven maar pas rond 0.30 uur keerde de rust weer.

Sindsdien waren al drie verdachten opgepakt, die telkens na verhoor een rechtstreekse dagvaarding kregen. Maandag werd een vierde verdachte opgepakt, de 34-jarige M.T.

"Nadat hij werd verhoord door de politie, werd hij ter beschikking gesteld van de procureur des Konings, die, gezien de ernst van de feiten en de vele gerechtelijke antecedenten van de betrokkene voor gelijkaardige feiten, de onderzoeksrechter heeft gevorderd om een aanhoudingsbevel te verkrijgen voor de verdachte", meldt het parket. "Maandagavond, nadat hij M.T. had verhoord, heeft de onderzoeksrechter de betrokkene in verdenking gesteld van diefstal met braak en vernietiging van een gebouw en heeft hij hem onder aanhoudingsbevel geplaatst. De raadkamer van Brussel zal binnen vijf dagen een beslissing nemen over de voorlopige hechtenis van M.T."