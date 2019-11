Eerste twee IS-vrouwen onderweg naar België IVDE/GVV

29 november 2019

15u42 990 Turkije heeft vandaag de eerste twee IS-vrouwen naar ons land teruggestuurd. De Antwerpse zussen Fatima (24) en Rahma Benmezian (31) zitten op dit moment op een vliegtuig naar Zaventem. Bij hun aankomst vanavond op Belgische bodem zullen ze onmiddellijk opgepakt en naar een gevangenis overgebracht worden, stelt het parket. Ze hebben voor zover geweten geen kinderen bij zich.

De jongste van de twee ontsnapte in oktober uit het Koerdische gevangenenkamp van Ain Issa. Ze slaagde erin om de grens met Turkije over te steken en werd daar begin deze maand in de boeien geslagen.

Over de oudste onthulden wij enkele weken geleden dat ze was ontsnapt uit het gevangenenkamp van Al-Hol en zich ook al in Turkije bevond. Maar dat ook zij in handen viel van de Turkse autoriteiten, was nog niet bekend.

Het betekent hoogstwaarschijnlijk dat ook Kaoutar Bioui uit Mechelen daar nu vastzit. Zij zou immers samen met Rahma op de vlucht zijn geweest. Volgens een gevangengenomen Antwerpse IS’er heeft de terreurgroep Rahma en Bioui getraind om aanslagen te plegen.

Als de Turken ook Bioui opgepakt hebben, dan houden zij op dit moment nog zeker vijf Belgische IS’ers gevangen — een man en vier vrouwen. De verwachting is dat Ankara die allemaal terugstuurt naar ons land.

Waarom dat het eerst gebeurde met de zussen Benmezian, is niet duidelijk. Zij werden allebei al bij verstek tot vijf jaar cel veroordeeld voor deelname aan activiteiten van een terreurgroep, waardoor ze hier sowieso naar de gevangenis moeten. Maar dat geldt voor het merendeel.

Turkije heeft in totaal 15 buitenlandse IS-strijders teruggestuurd naar onder andere Duitsland, de VS en andere Europese landen, sinds Ankara op 11 november de repatriëringen aankondigde, aldus het staatspersagentschap Anadolu.