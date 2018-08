Eerste trajectcontrole in Brussels gewest dit najaar van start HA

23 augustus 2018

13u22

Bron: Belga 0 De eerste trajectcontrole van het Brussels gewest treedt dit najaar in werking op de Leopold III-laan in Schaarbeek en Evere.

Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets, burgemeester van Schaarbeek Bernard Clerfayt, burgemeester van Evere Pierre Muylle en vertegenwoordigers van de politiezone Brussel-Noord en het Brussels parket hebben daarover een protocolakkoord ondertekend.

De trajectcontrole zal in beide richtingen gebeuren op de Leopold III-laan op het grondgebied van zowel Schaarbeek als Evere. Het traject bevindt zich tussen de Generaal Wahislaan en de rotonde aan de Vrijetijdslaan. Richting Brussel-centrum gaat het om 663 meter gecontroleerde weg, terwijl het richting luchthaven om 813 meter gaat.



"Een trajectcontrole is een rechtvaardige en effectieve manier om enerzijds snelheidsovertreders te beboeten en anderzijds een gedragsverandering bij de chauffeurs te bewerkstelligen", stelt staatssecretaris Debaets. Op de Leopold III-laan is een maximumsnelheid van 50 km/u toegelaten, maar er worden regelmatig excessieve snelheden met een absolute uitschieter tot 152 km/u vastgesteld.

Zware verkeersongevallen

"Er is een sterke mobilisatie gekomen van de Schaarbekenaren na enkele zware verkeersongevallen. We hebben in mei op de gemeenteraad een strategische nota gestemd over verkeersveiligheid en de limiet van 30 km/u op onze lokale wegen ingevoerd", vertelt burgemeester Clerfayt.

De automobilisten worden in de komende weken op de hoogte gebracht van de nakende trajectcontrole via waarschuwingsborden. Staatssecretaris Debaets hoopt dat er nu snel andere gemeenten volgen. "Er zijn al constructieve gesprekken aan de gang met de stad Brussel", aldus Debaets.