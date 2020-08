Eerste ‘Telefacts NU’ reconstrueert fatale studentendoop van Sanda Dia SVM

27 augustus 2020

19u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Dinsdag start op VTM de nieuwe reeks Telefacts NU, gepresenteerd door Freek Braeckman. De eerste aflevering gaat meteen over een brandend actueel onderwerp: de Reuzegom-doop die voor de 20-jarige student Sanda Dia in 2018 fataal afliep.



Telefacts NU slaagde erin om de tweedaagse doop te reconstrueren: van de eerste opdracht die Dia kreeg in Leuven tot in de blokhut waar hij met nog twee andere schachten in een put vernederd werd en uiteindelijk bezweek. Hoe is het zo ver kunnen komen? Waarom stopte niemand de doop?

“De redactie koos voor het Reuzegom-dossier omdat het een verhaal is met een grote maatschappelijke impact”, zegt Braeckman. “We willen de strafste en meest onthullende reportages brengen van wat er ‘nu’ leeft in Vlaanderen en de wereld. Menselijk, boeiend in beeld gebracht en voor een breed publiek. Het eerste verhaal, over wat er met Sanda Dia is gebeurd, is meteen een opener van formaat en een dossier dat heel Vlaanderen al weken bezighoudt.”

21 figuranten

Voor de reconstructie deed de redactie van Telefacts NU een beroep op 21 figuranten die zich twee dagen lang inleefden in de fatale doop. Alles werd met de grootste zorg voorbereid en uitgevoerd, en moest zo correct en integer mogelijk de laatste 48 uren van Dia weerspiegelen, legt Telefacts NU-reporter Thomas Van Hemeledonck uit. “Enerzijds wilden we met de reconstructie aantonen welke proeven Sanda moest ondergaan en wat de lichamelijke en psychologische gevolgen daarvan waren. Anderzijds wilden we dit zo integer mogelijk doen, met respect voor de nabestaanden.”

De reconstructie kwam tot stand op basis van publieke informatie, maar ook op eigen grondig onderzoek. Zo contacteerde de redactie alle verdachten in het dossier, enkele getuigen en was er overleg met de familie van Dia.

