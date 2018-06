Eerste steen van nieuwe hoofdzetel De Persgroep gelegd Philippe Truyts

01 juni 2018

15u00

Bron: Eigen berichtgeving 23 Deze middag is de ‘eerste steen’ gelegd van het nieuwe gebouw van De Persgroep op het Kievitplein in Antwerpen. Christian Van Thillo, CEO van De Persgroep, burgemeester Bart De Wever (N-VA) en Rik Vandenberghe, CEO van bouwheer BESIX Group, onthulden het eerste portiek van het gebouw dat ook de nieuwe hoofdzetel wordt. De oplevering is gepland tegen 1 juli 2019.

In het nieuwe gebouw, dat met zijn zeer dynamische vorm dé blikvanger wordt van de buurt, kunnen tegelijkertijd duizend mensen werken. Het zal naast Vilvoorde de locatie worden voor het nieuwe mediabedrijf dat ontstaat door de fusie van De Persgroep Publishing en Medialaan. In totaal zullen er 400 journalisten van Het Laatste Nieuws, De Morgen, VTM Nieuws en de magazines samenwerken in News City.

“Met dit nieuwe gebouw creëren we een open, creatieve en flexibele werkomgeving die 24 op 24 en 7 dagen op 7 zal leven”, beklemtoont Christian Van Thillo. “De ligging aan het Centraal Station maakt er een snelle link van met onze sites in Nederland. Met deze locatie willen we een aantrekkingspool zijn voor talent dat volop kan groeien in een universiteitsstad met veel start-ups.”

Antwerps burgemeester De Wever is dankbaar voor de komst van De Persgroep. “Een nieuwe impuls was broodnodig voor een buurt die sedert de jaren 70 achteruitging. News City zal van de Kievitwijk een nieuwe ‘voorkant’ van het station maken.”

Volgens Rik Vandenberghe (BESIX) zal het een uitdaging zijn om alle werken in 19 maanden te voltooien. “Maar het is fantastisch dat we hiermee kunnen bijdragen tot de heropleving van het Kievitplein.”

Het gebouw wordt ruim 22.000 m² groot en 46 meter hoog. Ontwerper is het architectenbureau Crepain Binst Architecture. Op de benedenverdieping komt een publiek toegankelijke brasserie.

Nog dit: de 8 meter hoge boog die werd onthuld, is een grafische ‘vertaling’ van de bogen van de nabije spoorwegberm.

