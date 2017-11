Eerste 'sneeuwman' van Vlaanderen is een feit Toon Verheijen

17u43

Bron: Eigen berichtgeving 107 vtt Een gezin uit Essen heeft de eer om de eerste ‘sneeuwman’ van deze winter te maken. Toen een hevige onweersbui voor serieus wat hagel zorgde, lag er in grote delen van Essen – helemaal in het noorden van de provincie Antwerpen – een wit tapijt.

Samen met de kinderen Luc, Nienke en Teun trokken mama Martina en papa Corné naar buiten om de eerste sneeuwman te maken. “De kinderen waren laaiend enthousiast en het was vooral genieten met z’n vijf.

"Met een wortel hebben we onze ‘hagelman’ ook een gezichtje gegeven.” Ondertussen is Hagelman natuurlijk weer verdwenen. Het is nog een beetje te warm voor de koude man.