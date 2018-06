Eerste slachtoffer van Benjamin Herman begraven kg

04 juni 2018

14u12

Bron: Belga 2 Vandaag is Michaël Wilmet in Champlon-Famenne begraven. De man werd door Benjamin Herman omgebracht enkele uren voor Herman in Luik drie mensen vermoordde.

Familie en vrienden kwamen in het funerarium van Marche-en-Famenne afscheid nemen van Michaël Wilmet. De dienst werd voorgegaan door een protestantse dominee. Daarna volgde de begrafenis in Champlon-Famenne.

Michaël Wilmet werd op 29 mei dood aangetroffen in zijn woning. Volgens het parket was hij geslagen met een scherp voorwerp. De enige verdachte van deze doodslag is Benjamin Herman, die een dag later bij een schietpartij in Luik drie mensen zou doodschieten en enkele politieagenten zou verwonden.

Wilmet was bij het gerecht gekend voor inbreuken in verband met drugshandel en kende dader Benjamin Herman wellicht uit het drugsmilieu. Zijn straf was in maart afgelopen na twee jaar elektronisch toezicht.