Eerste slachtoffer legionellabacterie begraven Daimy Van den Eede

21 mei 2019

13u07

Bron: VTM NIEUWS 0 In Zelzate hebben familie en vrienden vanmorgen afscheid genomen van Hervé Férodet. De man van 50 overleed vorige week aan een besmetting met de legionellabacterie. Hij was één van de eerste mensen die besmet raakte.

Ondertussen zijn al zeker 24 mensen besmet. Gisteravond is nog een man uit Evergem opgenomen in het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar. Welk bedrijf verantwoordelijk is voor de legionellabacterie zullen we pas begin volgende maand weten.

Bron nog actief?

Indien er nog nieuwe slachtoffers opduiken, betekent dat overigens niet dat de bron van besmetting nog steeds actief is. De bacterie heeft een incubatietijd van negentien dagen.