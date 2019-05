Eerste slachtoffer legionellabacterie begraven: “Ooit zie ik je weer” Daimy Van den Eede Wouter Spillebeen

21 mei 2019

13u07

Bron: VTM NIEUWS 4 Familie en vrienden van Hervé Férodet (50), de man die op 13 mei als eerste om het leven kwam door de legionella-uitbraak in Evergem, hebben vandaag afscheid genomen in Zelzate. In totaal zijn al 24 patiënten bekend, waarvan er twee zijn overleden. “Het is niet rechtvaardig dat je bent weggerukt door zo’n vuil beest”, klonk het op de uitvaartplechtigheid.

Hervé Férodet woonde alleen in het kleine dorp Kerkbrugge, een deelgemeente van Evergem in de Gentse kanaalzone. Hij was diabetespatiënt en was door zijn medische toestand vatbaarder voor de legionellabacterie. Nadat hij op maandag 6 mei werd opgenomen in het ziekenhuis met hoge koorts, een felle hoest en kortademigheid, ging zijn toestand elke dag meer achteruit. Een week later had legionella hem geveld.

Tania, de nicht van Hervé die thuisverpleegster is, zag het slachtoffer als een broer. Ze verzorgde hem en ging er regelmatig langs. Op haar aanraden ging Hervé naar het ziekenhuis. “We hebben samen veel leed en verdriet meegemaakt, maar ook heel veel plezier gehad”, sprak ze op de uitvaart. “Bijvoorbeeld toen je meereed op mijn ronde. Je had het hart op de juiste plaats, ook al was je soms eigenwijs.”

Geen afscheid

“Je was de laatste tijd soms een beetje verbitterd, maar een goed gesprek was altijd een opkikker”, ging ze verder. “Je had nog een droom om een plekje te bouwen voor je motor, maar het noodlot sloeg toe voor je dat kon verwezenlijken. Het is niet rechtvaardig dat je door zo’n vuil beest van ons bent weggerukt. Ik zeg niet vaarwel, maar tot ziens.”

De moeder van Hervé nam niet zelf het woord, maar liet wel een brief voorlezen. “Het is moeilijk te verwerken en moeilijk te begrijpen. We hebben geen afscheid kunnen nemen. We hadden nog zo veel aan elkaar te vertellen. Maar ooit zie ik je weer”, klonk het op de emotionele plechtigheid.

DNA-onderzoek

Dinsdag meldde het Agentschap Zorg en Gezondheid dat nog een inwoner van Evergem met legionella besmet raakte, wat het totaal aantal gekende besmettingen op 24 brengt. De uitbraak heeft tot nu toe twee levens geëist. De nieuwe patiënt ligt niet op intensieve zorgen en verkeert dus niet in levensgevaar. Vier patiënten die een tijd lang op intensieve zorgen lagen, verkeren niet meer in levensgevaar. De uitvaartplechtigheid van het tweede dodelijke slachtoffer, de 70-jarige Walter Goossens, vindt woensdag plaats.

De exacte bron van de uitbraak is intussen nog niet gevonden. Staalnames bij 17 bedrijven in de Gentse haven leverden vijf positieve stalen op voor legionella pneumophila, de variant van de bacterie die de ziekte legionellose veroorzaakt. Die stalen moeten nu nog via DNA-onderzoek vergeleken worden met de bacteriën die bij de patiënten gevonden zijn. De resultaten van dat onderzoek worden rond 3 juni verwacht.